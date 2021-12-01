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Всемирный банк назвал условия мягкого «зеленого» перехода для России

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Рост глобальной экономики в рамках трех различных сценариев «зеленого» перехода может повлиять на Россию, принятие мер по борьбе с изменением климата внутри страны поспособствует смягчению некоторых вероятных воздействий глобального «зеленого» перехода и откроет для РФ новые возможности. Об этом сообщается в докладе Всемирного банка об экономике России (выпуск №46), который поступил в редакцию «Известий» в среду, 1 декабря.

Эмиссия невосполнима: на что ставит РФ в борьбе с изменением климата
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Отмечается, что «первым важным шагом» для России станет ее новая национальная стратегия социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов, предусматривающая сокращение чистой эмиссии парниковых газов на 70% к 2050 году и достижение чистой углеродной нейтральности к 2060 году.

«Курс на создание благоприятных условий для перехода к более диверсифицированной и динамично развивающейся экономике потребует укрепления самых разных активов, включая человеческий капитал, знания и рыночные институты мирового уровня», — говорится в докладе.

Рено Селигманн, директор и постоянный представитель Всемирного банка в России указал, что экологическая устойчивость становится «основным вопросом» глобальной экономической повестки дня. Он подчеркнул, что заявление Российской Федерации о том, что она станет углеродно-нейтральной к 2060 году, требует от страны «конкретных действий для продвижения по пути декарбонизации».

Для достижения этих целей авторы доклада рекомендуют ввести углеродное ценообразование и консолидировать энергетические субсидии, предоставляемые российским потребителям. Также необходимо принять меры для защиты граждан от издержек и любых неблагоприятных воздействий такого перехода, отмечают они.

Суть климатического подхода России стала известна 1 ноября — в тот день правительство утвердило Стратегию социально-экономического развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Согласно ей, к 2060 году Российская Федерация должна стать углеродно нейтральной конкурентоспособной страной с устойчивым экономическим ростом.

В видеообращении к участникам конференции по климату в Глазго (COP26) в ноябре президент России Владимир Путин заявил, что в борьбе с глобальным потеплением решающую роль играет сохранение лесов и других природных экосистем. Он отметил прверженность РФ прекратить эмиссию парниковых газов к 2060 году, чему может помочь лесной массив, которого на территории страны 20% от общемировых запасов.

По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, конференция не принесла громких прорывов, как и опасались ее участники. Это связано с тем, что страны не готовы отвечать за свои решения перед мировым сообществом, указали специалисты.

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