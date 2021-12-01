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Цена «пробива» информации на черном рынке достигла рекордных 18 тыс. рублей

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В 2021 году медианная стоимость «пробива» — незаконного получения персональной информации о клиентах через сотрудников организаций — выросла в 2,25 раза: почти до 18 тыс. рублей за запрос. Об этом говорится в исследовании компании DLBI, которая специализируется на разведке утечек данных и мониторинге даркнета, отчет о котором поступил в редакцию «Известий» в среду, 1 декабря.

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При этом максимально — в 4,3 раза до почти 35 тыс. рублей в среднем — с прошлого года подорожала информация о счетах и транзакциях граждан, так называемый «банковский пробив».

«Такой рост обусловлен как мерами, предпринимаемыми организациями, в первую очередь, банками, для борьбы с инсайдерами, занимающимися незаконной торговлей информацией, так и ростом спроса, причем не только со стороны мошенников, но и «серых детективов», — пояснил «Известиям» основатель DLBI Ашот Оганесян, добавив, что этот рост — основная тенденция рынка пробива.

По его словам, искоренить «пробив» как явление полностью не удается, но сложность добычи информации повышается и, соответственно, цены у посредников тоже растут. Кроме того, играет роль и инфляция.

Согласно данным DLBI, текущая стоимость пробива по клиентам Сбера, предлагаемая посредниками в даркнете, составляет 15–25 тыс. рублей за выписку по карте или счету. По клиентам ВТБ аналогичная услуга стоит от 20 тыс. рублей, а по пользователям услуг Райффайзенбанка — 40 тыс. рублей.

Детализация звонков по клиентам «Билайна» за месяц в даркнете предлагается за 5-7 тыс. рублей, МТС — 22-25 тыс. рублей, «Мегафона» — 25-30 тыс. рублей, уточняется в отчете.

«Сегодня по большинству небольших банков «пробива» нет в принципе или найти его крайне сложно. Постоянное предложение есть только по «Сберу», по которому на рынке всегда действует 5–6 посредников, предлагающих данную «услугу», — отметил Оганесян.

В целом, получение данных о банковских счетах в последнее время становится самой нестабильной «услугой» черного рынка, рассказал Оганесян. По его словам, предложения по тому или иному банку могут появляться после вербовки преступниками нового «пробивщика» и исчезать в результате его разоблачения службой безопасности банка.

В ноябре 2020 года «Известия» со ссылкой на данные DLBI писали, что стоимость «пробива» персональных данных клиентов банков в России на черном рынке выросла на 20%: — с 7,7 тыс. до 9,3 тыс. рублей. «Детализация» действий абонента сотовой связи по сравнению с 2019 годом тогда подешевела с 11,4 тыс. до 10,6 тыс. рублей. Представители банков и сотовых операторов утверждали, что контроль за сохранностью сведений с каждым годом повышается, что, вероятно, и влияет на их цену. Информация может использоваться мошенниками для обмана россиян с использованием методов социальной инженерии.

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