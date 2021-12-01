Рябков рассказал о способах предотвратить высылку дипломатов США из Москвы

У США еще есть время остановить высылку своих дипломатов из России, в противном случае Москва ответит тем же. Об этом 1 декабря заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы будем отвечать зеркально, и соответствующее количество американского персонала выедет из нашей страны по тому же самому принципу… Но мы против этого, мы предлагаем отказаться от этого», — пояснил он.

По словам замглавы МИД России, в общей сложности американские власти намереваются выслать из страны 55 человек.

Ранее, 1 декабря, МИД России анонсировал высылку сотрудников посольства США из Москвы. Таким образом, Россию к 31 января 2022 года должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет.

27 ноября сообщалось, что более 50 российских дипломатов покинут США 30 января 2022 года и еще столько же специалистов уедут из страны через полгода — 30 июня.

30 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о планах США выдворить еще 55 российских дипломатов. Она пояснила, что в настоящий момент в американских диппредставительствах на территории России работает порядка 130 человек, тогда как в российской дипмиссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200.