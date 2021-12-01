Пулково предложили сделать «сердцем» транспортного узла Петербурга

Аэропорт Пулково может взять на себя роль центра нового транспортного узла Петербурга. Об этом рассказал 1 декабря начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин в интервью газете «Деловой Петербург».

Он напомнил, что местоположение воздушной гавани на пересечении магистральных линий двух направлений дает возможность объединить в единый транспортный узел несколько ключевых железнодорожных путей города. Развилка может консолидировать пути от «Лахта Центра», центральной части города, Варшавского направления (КВЦ «Экспофорум») и Балтийского направления (ГМЗ «Петродворец», Стрельна, Ораниенбаум, Гатчина).

«Реализация проекта обеспечит надежную и быструю (15–20 минут) железнодорожную связь центра города и пригородов с аэропортом и придаст импульс всестороннему развитию южных территорий петербургской агломерации», — указал Голомолзин.

По его мнению, аэропорт как конечная станция представляет меньшую экономическую выгоду и рентабельность, чем его использование в качестве транзитного маршрута.

«При подсчете финансовой модели такой проект показал себя достаточно привлекательным с финансовой точки зрения и удобным как для жителей, так и для транспортной компании», — отметил начальник Октябрьской ж/д.

Голомолзин также добавил, что Пулково может стать связующим звеном логистических интересов Петербурга и Ленинградской области.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Начальник ОЖД: «Нам абсолютно нет разницы, куда везти».