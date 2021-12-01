Число жалоб на кибермошенников в Московском регионе выросло в три раза

В Московском регионе выросло число жалоб на кибермошенников. За девять месяцев в Банк России поступило почти 3 тыс. обращений. По данным Центробанка, граждане стали жаловаться на преступления в три раза чаще. Около 1,2 тыс. обращений касаются работы финансовых компаний, сообщает телеканал «Известия». Показатель в 1,7 раза выше, чем за аналогичный период 2020 года. Чаще всего граждане упоминают иностранные компании. Появились жалобы на мошенников под видом кредитных брокеров.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.