Эксперт развеял миф о правилах зарядки смартфона

Существует популярное мнение, что, если заряжать мобильное устройство понемногу, не дожидаясь полной разрядки батареи, быстрее наступает деградация аккумулятора. Что на самом деле влияет на его эффективность, рассказал 1 декабря в интервью радио Sputnik руководитель агентства Content Review Сергей Половников.

По его словам, многие россияне убеждены, что батарея смартфона быстро выйдет из строя, если постоянно пытаться поддерживать в ней высокий заряд. По этой причине они пользуются устройством до тех пор, пока оно не разрядится полностью, и только после этого заряжают его до 100%. Считается, что при таком использовании аккумулятор прослужит намного дольше. По словам эксперта, это представление весьма устаревшее и является своего рода мифом из прошлого.

«Практически все мифы, которые связаны с электроникой, приходят к нам из прошлого. В частности, в прошлом технологии изготовления аккумуляторов, как, впрочем, и технологии энергопотребления, были немного другие. Тогда, возможно, и имело смысл полностью разряжать устройство, а потом полностью заряжать. Сейчас подобные рекомендации звучат так же, как совет распаковывать новое устройство при полной луне с шаманскими танцами», — сказал Половников.

Специалист констатировал, что с течением времени аккумулятор смартфона неизбежно теряет емкость.

«Деградация батареи в гаджете — это только вопрос времени, и дело здесь не в том, при каких процентах вы начинаете заряжать устройство», — пояснил он.

Руководитель агентства Content Review отметил, что стандартная батарея для смартфона эффективно работает в течение двух лет, а затем ее качество неизменно снижается. Так, когда срок службы аккумулятора подойдет к концу, Половников посоветовал просто заменить его.

«Вместо того чтобы следить за уровнем заряда, лучше своевременно менять аккумулятор в своем смартфоне или другом устройстве. Если вовремя сменить батарею, это сэкономит вам кучу нервов», — заключил эксперт.

Ранее, 11 ноября, директор компании BatterieIngenieure Доминик Шульте рассказал, что пользователи смартфонов сокращают ресурс аккумулятора, когда оставляют телефон заряжаться на всю ночь и не отключают его от сети после достижения 100% заряда. По словам эксперта, все литий-ионные аккумуляторы подвержены старению из-за изменения химического состава, то есть они имеют ограниченный срок службы, который можно продлить, если бережно обращаться со смартфоном.