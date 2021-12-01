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Следователи организовали проверку после ЧП в аэропорту Челябинска

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Доследственная проверка проходит в аэропорту Челябинска после того, как самолет из Казани выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) 1 декабря. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

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«В связи с выкатыванием воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы Уральской транспортной прокуратурой организована проверка», — говорится в сообщении.

Следователи уточнили, что 1 декабря в 2:32 (0:32 мск) в аэропорту Челябинска при заходе на посадку произошло выкатывание за край ВПП на расстоянии около 20-25 м воздушного судна Bombardier, которое выполняло рейс Казань — Челябинск авиакомпании UVT Aero. На борту находились 32 пассажира, один их них несовершеннолетний и три члена экипажа. Пострадавших нет.

Из-за этого происшествия аэропорт Челябинска временно перестал принимать самолеты. С 8 утра по местному времени (6:00 мск) возобновились вылеты самолетов. Всего было задержано девять рейсов.

Воздушное судно видимых повреждений не получило. Оно отбуксировано на взлетно-посадочную полосу.

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