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Аэропорт Челябинска приостановил прием самолетов из-за ЧП на взлетной полосе

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Аэропорт Челябинска перестал принимать рейсы из-за ЧП с самолетом. При посадке рейс UVT 567 из Казани выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 10 м, сообщили 1 декабря в пресс-службе аэропорта.

«Причины произошедшего выясняются. Воздушное судно уже отбуксировано на место стоянки. Сейчас аэропорт готовится к возобновлению работы, с 8 часов утра начнется отправка всех задержанных рейсов. Всего девять рейсов задержано», — приводит слова пресс-секретаря челябинского аэропорта Елены Светловой портал 74.ru.

Она добавила, что в результате инцидента никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

24 ноября пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), выполнявший рейс Челябинск–Норильск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска. Самолет прошел почти 30 м за пределами ВПП. На борту воздушного судна находились 81 пассажир и шесть членов экипажа.

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