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Страны поддержали равный доступ к вакцинам от коронавируса

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Страны выступили за равный доступ к вакцинам от коронавируса. Парламентарии со всего мира поддержали резолюцию, передает телеканал «Известия». Предложение прозвучало на 143-й ассамблее межпарламентского союза (МПС) в Мадриде. Инициатором выступила
Африканская группа МПС. В ходе дебатов отметили разрыв между Африкой и остальным миром в отношении доступа к вакцинам. Ассамблея МПС проходила в Мадриде с 26 по 30 ноября. Союз объединяет парламенты более 170 стран, а также свыше 10 межпарламентских ассамблей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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