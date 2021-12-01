Страны поддержали равный доступ к вакцинам от коронавируса

Страны выступили за равный доступ к вакцинам от коронавируса. Парламентарии со всего мира поддержали резолюцию, передает телеканал «Известия». Предложение прозвучало на 143-й ассамблее межпарламентского союза (МПС) в Мадриде. Инициатором выступила

Африканская группа МПС. В ходе дебатов отметили разрыв между Африкой и остальным миром в отношении доступа к вакцинам. Ассамблея МПС проходила в Мадриде с 26 по 30 ноября. Союз объединяет парламенты более 170 стран, а также свыше 10 межпарламентских ассамблей.

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