Более 500 спасателей боролись с последствиями непогоды на крымском полуострове

С последствиями урагана в Крыму боролось почти 500 спасателей. Из-за непогоды на полуострове пострадали по меньшей мере семь человек, передает телеканал «Известия». 56 тыс. жителей остались

без электричества. Восстановление электроснабжения в некоторых районах продолжается до сих пор. Больше всего ветер разрушил

центральные районы Крыма. В Ялте сильные дожди, затоплены автомобильные дороги. Ливни сделали крупнейший водопад Крыма полноводным. Последний раз Учан-Су был полноводным после летних потопов в Ялте.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.