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Москву накрыл сильнейший за последние 70 лет снегопад

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Москвичей предупредили о сильнейшем снегопаде. Сильнейший за 70 лет снегопад накрыл Москву и Санкт-Петербург, передает телеканал «Известия». Мокрый снег, ветер и дождь принес циклон «Бенедикт». Из-за непогоды в столице задержаны и отменены более 70 рейсов. За ночь в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков. Перепады температуры приведут к гололедице. Водителей просят быть максимально внимательными и соблюдать скоростной режим. Ранее на столицу обрушился шквалистый ветер. Ураган повалил около 60 деревьев и повредил несколько автомобилей. За сутки выпало почти 40% месячной нормы осадков.

В Петербурге за 24 часа выпало более 15 см снега. По словам синоптиков, метель стала одной из сильнейших за последние 70 лет. Последствия непогоды устраняли почти 1,2 тыс. человек.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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