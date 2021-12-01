Москву накрыл сильнейший за последние 70 лет снегопад

Москвичей предупредили о сильнейшем снегопаде. Сильнейший за 70 лет снегопад накрыл Москву и Санкт-Петербург, передает телеканал «Известия». Мокрый снег, ветер и дождь принес циклон «Бенедикт». Из-за непогоды в столице задержаны и отменены более 70 рейсов. За ночь в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков. Перепады температуры приведут к гололедице. Водителей просят быть максимально внимательными и соблюдать скоростной режим. Ранее на столицу обрушился шквалистый ветер. Ураган повалил около 60 деревьев и повредил несколько автомобилей. За сутки выпало почти 40% месячной нормы осадков.

В Петербурге за 24 часа выпало более 15 см снега. По словам синоптиков, метель стала одной из сильнейших за последние 70 лет. Последствия непогоды устраняли почти 1,2 тыс. человек.

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