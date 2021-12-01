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Стало известно о реформировании микрофинансового рынка

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Регулирование деятельности микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных кооперативов (КПК) планируется ужесточить. Об этом говорится в проекте Основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы, который проанализировали «Известия».

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В проекте Основных направлений перечислены три задачи ЦБ по совершенствованию регулирования рынка микрозаймов и кредитных кооперативов: повышение прозрачности сектора и защищенности потребителей, создание условий для дистанционного предоставления микрофинансовых услуг, а также снижение издержек МФО и регуляторной нагрузки.

Для их достижения Банк России предложил целый комплекс мер. Регулятор намерен ввести новую модель допуска кредитных кооперативов на рынок и повысить требования к деловой репутации их руководящего состава. Планируется, что Банк России будет принимать решение о включении КПК в реестр на основании документов, представленных саморегулируемой организацией.

Защите прав заемщиков будет способствовать недавнее усиление административной и введение уголовной ответственности в отношении нелегальных кредиторов. За незаконную выдачу займов юрлицам будут грозить административные штрафы от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а за повторное правонарушение — до 2 млн и приостановка работы до 90 суток. Для тех, кто уже привлекался к административной ответственности за незаконную выдачу займов суммой более 2,25 млн рублей, за повторное нарушение предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Еще одним нововведением станет распространение на МФО ограничений на продажу дополнительных услуг. Летом Госдума приняла закон, запрещающий банкам навязывать допуслуги при выдаче потребительских кредитов и уточняющий порядок расчета полной стоимости займов.

При этом разработанный комплекс мер направлен не только на ужесточение регулирования МФО, но и на расширение их возможностей и снижение издержек. Так, для развития дистанционных способов выдачи займов Банк России изучит возможность законодательного закрепления электронного документооборота в кредитных кооперативах. А с целью сокращения расходов МФО могут наделить правом взыскивать задолженность в бесспорном порядке на основании распоряжения нотариуса, а также отказываться от использования контрольно-кассовой техники при оплате заемщиком стоимости допуслуг. Регулятор проанализирует эти вопросы, отмечается в документе.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Займи и сохрани: микрофинансовому рынку готовят реформу»

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