Сроковой момент: за что суд признал виновным бывшего схиигумена Сергия

Измайловский районный суд Москвы 30 ноября признал бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова) виновным в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве. Согласно приговору, он, будучи лишенным сана, самовольно проживал в монастыре, где призывал «монахинь» к совершению самоубийства. По словам религиоведов, Романов создал вокруг своей персоны тоталитарную секту. Его последователи, не отдававшие себе отчета в собственных действиях, были готовы ради Романова даже на смерть. В подробностях дела разбирались «Известия».

Подвел под монастырь

Во вторник, 30 ноября, в Измайловском районном суде столицы состоялось оглашение приговора бывшему схиигумену Среднеуральского женского монастыря Сергию (Николаю Романову). Он обвиняется в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (ч. 3 ст. 110.1, ч. 3 ст.148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ). За свои действия Сергий был сначала извергнут из сана, а затем и отлучен от церкви.

Государственный обвинитель попросил признать подсудимого виновным по всем вменяемым ему статьям и назначить окончательное наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В итоге суд признал виновным опального схиигумена по всем трем статьям. Романова приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

Сроковой момент_1 Сторонники Романова во время крестного хода вокруг здания Измайловского суда, где состоится оглашение приговора бывшему схиигумену Среднеуральского женского монастыря Сергию (Николаю Романову) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе



«Романов совершил самоуправство, будучи лишенным сана, отлученный от церкви, самовольно проживал в монастыре, склонял ряд лиц, которые воспринимали его лицом, осуществляющим организационно-распорядительные функции, к совершению самоубийства», — сказано в приговоре.

Николай Романов еще в бытность схиигуменом Сергием создал вокруг себя жесткую тоталитарную секту, где есть безоговорочный культ лидера, считает профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин.

— Его «монахини» исповедовались перед его портретом. Они считали, что он всегда прав, а всё, что он говорит, обязательно к исполнению. То есть было абсолютное обожание и послушание. Вплоть до того, что на вопрос «уйдешь ли ты из жизни, если я призову», все безоговорочно отвечали «да». Его последователи верили всем его не сбывающимся пророчествам, критическое мышление у них не работало. Это тоже один из признаков секты, — отметил он.

Тонкости церковной семантики

После запрета в служении Романов объявил о захвате монастыря, а также записал и выложил в Сеть видео, где спросил одну из послушниц, готова ли она «умереть за родину». Женщина сказала, что готова.

— А ведь ей всего двадцать лет! — с восторгом воскликнул Сергий.

В его проповедях не раз звучали призывы к самоубийству, причем массовому, считает Александр Дворкин.

— Его слова напомнили мне историю с Джимом Джонсом, руководителем секты «Храм народов», который вынудил совершить самоубийство 918 человек. Вот и у Романова во время проповедей были репетиции таких же самоубийств. Он ждал, что его могут арестовать, штурмовать монастырь, и это было, по сути, предостережение властям. Мол, только попробуйте, и люди ради меня начнут совершать самоубийства, — полагает эксперт.

Тем временем защита не усматривает в проповедях Николая Романова призыва к самоубийству, сказал «Известиям» адвокат осужденного Павел Бабиков.

— Этику проповедей Романова должна оценивать церковь. Уголовное дело против моего подзащитного было инициировано Екатеринбургской епархией, и поэтому конфликт не должен был рассматриваться в светском суде. Очень сложно оценить слова проповеди людям, не имеющим отношения к церкви, — считает он.

Защита просила суд вынести оправдательный приговор. Сам Романов тоже вину отрицает. «Я призывал не к самоубийству, а к готовности пожертвовать жизнью, к религиозному подвигу. Я сам мечтаю повторить путь Христа, иду к этому всей своей жизнью», — сказал он в суде.

Сроковой момент_3 Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий (Николай Романов) во время оглашения приговора в Измайловском суде Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В сентябре стало известно, что Николая Романова также обвиняют в «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства организованной группой» (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Максимальное возможное наказание — до пяти лет лишения свободы, сказал «Известиям» юрист, член Палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов. Будут ли дела объединены в одно производство, пока сказать сложно. Нужно знать подробности обвинения по второму делу, добавил он.

Николая Романова задержали 29 декабря прошлого года. Отлученного от церкви схиигумена доставили в региональное отделение Следственного комитета, откуда потом отправили в Москву.