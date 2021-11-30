Сроковой момент: за что суд признал виновным бывшего схиигумена Сергия
Измайловский районный суд Москвы 30 ноября признал бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова) виновным в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве. Согласно приговору, он, будучи лишенным сана, самовольно проживал в монастыре, где призывал «монахинь» к совершению самоубийства. По словам религиоведов, Романов создал вокруг своей персоны тоталитарную секту. Его последователи, не отдававшие себе отчета в собственных действиях, были готовы ради Романова даже на смерть. В подробностях дела разбирались «Известия».
Подвел под монастырь
Во вторник, 30 ноября, в Измайловском районном суде столицы состоялось оглашение приговора бывшему схиигумену Среднеуральского женского монастыря Сергию (Николаю Романову). Он обвиняется в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (ч. 3 ст. 110.1, ч. 3 ст.148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ). За свои действия Сергий был сначала извергнут из сана, а затем и отлучен от церкви.
Государственный обвинитель попросил признать подсудимого виновным по всем вменяемым ему статьям и назначить окончательное наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В итоге суд признал виновным опального схиигумена по всем трем статьям. Романова приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы.
Сторонники Романова во время крестного хода вокруг здания Измайловского суда, где состоится оглашение приговора бывшему схиигумену Среднеуральского женского монастыря Сергию (Николаю Романову)
«Романов совершил самоуправство, будучи лишенным сана, отлученный от церкви, самовольно проживал в монастыре, склонял ряд лиц, которые воспринимали его лицом, осуществляющим организационно-распорядительные функции, к совершению самоубийства», — сказано в приговоре.
Николай Романов еще в бытность схиигуменом Сергием создал вокруг себя жесткую тоталитарную секту, где есть безоговорочный культ лидера, считает профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин.
— Его «монахини» исповедовались перед его портретом. Они считали, что он всегда прав, а всё, что он говорит, обязательно к исполнению. То есть было абсолютное обожание и послушание. Вплоть до того, что на вопрос «уйдешь ли ты из жизни, если я призову», все безоговорочно отвечали «да». Его последователи верили всем его не сбывающимся пророчествам, критическое мышление у них не работало. Это тоже один из признаков секты, — отметил он.
Тонкости церковной семантики
После запрета в служении Романов объявил о захвате монастыря, а также записал и выложил в Сеть видео, где спросил одну из послушниц, готова ли она «умереть за родину». Женщина сказала, что готова.
— А ведь ей всего двадцать лет! — с восторгом воскликнул Сергий.
В его проповедях не раз звучали призывы к самоубийству, причем массовому, считает Александр Дворкин.
— Его слова напомнили мне историю с Джимом Джонсом, руководителем секты «Храм народов», который вынудил совершить самоубийство 918 человек. Вот и у Романова во время проповедей были репетиции таких же самоубийств. Он ждал, что его могут арестовать, штурмовать монастырь, и это было, по сути, предостережение властям. Мол, только попробуйте, и люди ради меня начнут совершать самоубийства, — полагает эксперт.
Тем временем защита не усматривает в проповедях Николая Романова призыва к самоубийству, сказал «Известиям» адвокат осужденного Павел Бабиков.
— Этику проповедей Романова должна оценивать церковь. Уголовное дело против моего подзащитного было инициировано Екатеринбургской епархией, и поэтому конфликт не должен был рассматриваться в светском суде. Очень сложно оценить слова проповеди людям, не имеющим отношения к церкви, — считает он.
Защита просила суд вынести оправдательный приговор. Сам Романов тоже вину отрицает. «Я призывал не к самоубийству, а к готовности пожертвовать жизнью, к религиозному подвигу. Я сам мечтаю повторить путь Христа, иду к этому всей своей жизнью», — сказал он в суде.
Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий (Николай Романов) во время оглашения приговора в Измайловском суде
В сентябре стало известно, что Николая Романова также обвиняют в «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства организованной группой» (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Максимальное возможное наказание — до пяти лет лишения свободы, сказал «Известиям» юрист, член Палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов. Будут ли дела объединены в одно производство, пока сказать сложно. Нужно знать подробности обвинения по второму делу, добавил он.
Николая Романова задержали 29 декабря прошлого года. Отлученного от церкви схиигумена доставили в региональное отделение Следственного комитета, откуда потом отправили в Москву.