США отозвали признание колумбийской группировки РВСК террористической

Соединенные Штаты отзывают решение о признании колумбийской группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК, известна также под аббревиатурой FARC) террористической. Об этом 30 ноября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«После мирных соглашений 2016 года с колумбийским правительством FARC формально самораспустилась и разоружилась», — отметил высокопоставленный дипломат в письменном заявлении, опубликованном на сайте госдепа.

Группировка не существует как участвующая в терроризме объединенная организация, отмечено в документе. Решение об отмене не меняет позиции в отношении каких-либо обвинений или потенциальных обвинений в Соединенных Штатах в адрес бывших лидеров FARC, в том числе в незаконном обороте наркотиков, и не снимает решения Специальной мировой юрисдикции Колумбии.

Одновременно США внесли в список террористов отколовшиеся от РВСК группировки «РВСК-Народная армия» и «Сегунда Маркеталиа», а также ее шестерых их лидеров.

1 сентября 2017 года колумбийская повстанческая группировка «Революционные вооруженные силы Колумбии» зарегистрировалась как политическая партия. Объединение стало выступать под названием «Совместная альтернативная революционная сила». Англоязычная аббревиатура FARC, которой повстанцы обозначали ранее свою группировку, не изменится.

Ранее FARC находилась в состоянии вооруженного конфликта с властями Колумбии. Противостояние продлилось 50 лет, погибли 220 тыс. человек.