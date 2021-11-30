В правительстве назвали приоритетную задачу в партнерстве России и Китая

Приоритетной задачей в сотрудничестве России и Китая в ближайшие три года остается доведение товарооборота до $200 млрд. Об этом 30 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе видеоконференции с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

По словам председателя правительства России, Москва и Пекин уже показали хорошие результаты взаимодействия.

«В январе — октябре текущего года объем товарооборота увеличился на 31% и составил почти 110 млрд долларов», — сказал Мишустин.

Как он добавил, важно довести двустороннюю торговлю до $200 млрд, как поручили лидеры стран. Также Мишустин назвал особой ценностью российско-китайских отношений то, что они охватывают все области и направления взаимодействия.

Он отметил стабильную работу газопровода «Сила Сибири», поставки российского газа по Северному морскому пути китайским потребителям. Успехи достигнуты и в сфере мирного атома, отметил премьер-министр.

В целом российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства находятся на самом высоком уровне за всю историю, заключил он.