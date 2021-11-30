Двести студентов победили в конкурсе «Твой ход» и выиграли по 1 млн руб

Объявлены имена 200 победителей первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Они выиграли премии по 1 млн рублей, которые можно потратить на обучение, стартапы или улучшение жилищных условий, говорится в релизе, поступившем 30 ноября в «Известия».

Также все победители отправятся в путешествие по России. Им предложат уникальные познавательные туры по Северному Кавказу, Сахалину, Камчатке, Уралу и другим регионам страны.

Торжественная церемония награждения прошла в парке науки и искусств «Сириус». В мероприятии приняли участие первый замруководители администрации президента РФ Сергей Кириенко, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

По словам Кириенко, победителями студенты стали потому, что не побоялись подать заявку на участие в конкурсе и испытать себя.

«200 победителей получат гарантированный миллион для прохождения программ магистратуры в любом российском вузе, а если поступают на бюджетное отделение — потратить его на дополнительное образование, стажировки, научные работы

или в качестве вложения в свой бизнес», — отметил он.

Все победители и финалисты получат поездки программы «Больше, чем путешествие». Участники конкурса разрабатывали эти туры и посмотрят Россию, отметил Кириенко.

Для сообщества «Твоего Хода» будет организована смена на летнем молодежном форуме «Территория смыслов» на площадке Мастерской управления «Сенеж», а также отдельный лагерь «Твоего Хода» на большом фестивале «Таврида-АРТ», рассказал Кириенко.

50 вузам, отправившим на финал «Твой Ход» наибольшее количество участников, вручат гранты в размере 2,5 млн рублей.

«Дорогие конкурсанты, вы уже проделали длинный путь и многого добились» — отметил Алексей Комиссаров.

Он обратил внимание, что участников конкурса было больше 560 тысяч, а победителями стали 200 человек.

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проводился впервые. Его организаторами выступили АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.