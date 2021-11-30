Прямой эфир
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мир
МИД ответил Блинкену на обвинения в преследованиях в РФ по религиозному признаку
Общество
В шахте «Листвяжная» остались тела 38 горняков и двух спасателей
Мир
Взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле
Мир
В ГД назвали преждевременными «волнения» Украины из-за транзита газа
Происшествия
Грабители вынесли из банка в Екатеринбурге несколько миллионов рублей
Общество
В Хабаровском крае введут QR-коды для посадок на рейсы местных авиалиний
Общество
Москвичей попросили не выходить на улицу из-за сильного ветра
Мир
В Гонконге рассказали об эффективном способе уберечься от штамма «Омикрон»
Мир
Военный вертолет потерпел крушение на полигоне в Азербайджане

Двести студентов победили в конкурсе «Твой ход» и выиграли по 1 млн руб

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объявлены имена 200 победителей первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Они выиграли премии по 1 млн рублей, которые можно потратить на обучение, стартапы или улучшение жилищных условий, говорится в релизе, поступившем 30 ноября в «Известия».

Крымские мотивы: как стать звездой за неделю
Наставники участников «Тавриды» не верят в быстрый успех, но дают подопечным шанс

Также все победители отправятся в путешествие по России. Им предложат уникальные познавательные туры по Северному Кавказу, Сахалину, Камчатке, Уралу и другим регионам страны.

Торжественная церемония награждения прошла в парке науки и искусств «Сириус». В мероприятии приняли участие первый замруководители администрации президента РФ Сергей Кириенко, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

По словам Кириенко, победителями студенты стали потому, что не побоялись подать заявку на участие в конкурсе и испытать себя.

«200 победителей получат гарантированный миллион для прохождения программ магистратуры в любом российском вузе, а если поступают на бюджетное отделение — потратить его на дополнительное образование, стажировки, научные работы
или в качестве вложения в свой бизнес», — отметил он.

Все победители и финалисты получат поездки программы «Больше, чем путешествие». Участники конкурса разрабатывали эти туры и посмотрят Россию, отметил Кириенко.

Для сообщества «Твоего Хода» будет организована смена на летнем молодежном форуме «Территория смыслов» на площадке Мастерской управления «Сенеж», а также отдельный лагерь «Твоего Хода» на большом фестивале «Таврида-АРТ», рассказал Кириенко.

50 вузам, отправившим на финал «Твой Ход» наибольшее количество участников, вручат гранты в размере 2,5 млн рублей.

«Дорогие конкурсанты, вы уже проделали длинный путь и многого добились» — отметил Алексей Комиссаров.

Он обратил внимание, что участников конкурса было больше 560 тысяч, а победителями стали 200 человек.

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проводился впервые. Его организаторами выступили АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021