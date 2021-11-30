На аукционе впервые выставили балетные партии в виде NFT

Балетные партии в виде NFT впервые в мире выставили на торги. Криптографические уникальные токены связаны с цифровым или физическим контентом. NFT обеспечивают подтверждение права собственности, передает телеканал «Известия». Три пьесы исполнила балерина Наталья Осипова. Коллекция получила название «Наталья Осипова: триптих». Можно приобрести одно длинное или два коротких выступления. Две части балета «Жизель» оценили в 8-12 тыс. фунтов стерлингов. Торги проводит аукционный дом Bonhams в Лондоне.

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