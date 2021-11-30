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Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим числом дорожных камер

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На московских дорогах расположены почти пять тысяч дорожных камер. Об этом говорится в исследовании геосервиса 2ГИС, поступившем в редакцию «Известий» 30 ноября.

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Отмечается, что больше всего камер находится в Тверском, Таганском и Пресненском районах — 154, 115 и 105 соответственно.

По данным экспертов 2ГИС, в десятку районов Москвы с наибольшим количеством камер также входят Раменки (99), Даниловский (91), Дорогомилово (81), Можайский (77), Хамовники (76), Митино (75) и Сосенское (72).

В Тверском районе камер, которые фиксируют нарушения правил парковки, в три раза больше, чем камер контроля скорости (86 против 25). Камер на парковку в Тверском больше, чем в любом другом районе Москвы. В Таганском их количество одинаково: 35 — на парковку и столько же на скорость. При этом в Таганском самое большое в Москве количество муляжей (9) и камер на светофор (21). В Пресненском больше камер на скорость (48), парковку контролируют 33 устройства, проезд перекрестка и светофора — 14.

Больше всего камер в Москве — штрафующих на скорость. На их долю приходится 60% от всех дорожных камер в Москве. Меньше всего камер, штрафующих за выезд на выделенную для общественного транспорта полосу — 4%. При этом более 6% камер на дорогах Москвы — это муляжи.

15 ноября в ГИБДД Москвы рассказали, что Московская кольцевая дорога (МКАД) по итогам 10 месяцев 2021 года стала самой аварийно опасной автомобильной магистралью в столице.

С января по октябрь 2021 года на МКАД зарегистрировано 577 ДТП, в которых 44 человека погибли и 687 получили ранения.

Также в ГИБДД дали рекомендации при движении по МКАД. Так, водителям рекомендовали выбирать безопасную дистанцию, не допускать остановки без крайней необходимости, а в случае поломки или мелкой аварии ни в коем случае не выходить на проезжую часть и незамедлительно сообщать о случившемся по телефону экстренных служб 112.

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