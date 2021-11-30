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Долги по зарплатам на Украине выросли на 50% с начала года

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По состоянию на 1 ноября задолженность по выплатам заработной платы на Украине составила более 4 млрд гривен, то есть около $150 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 29 ноября Государственной службой статистики (Госстат) республики.

«Согласно данным на 1 ноября, общая сумма долга по зарплатам на Украине составила более 4 007 млн гривен, что на 0,1% больше, чем на 1 октября, и на 50% больше, чем в начале 2021 года», — сказано в сообщении.

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По информации Госстата, в начале ноября более трех четвертей указанной задолженности приходилось на промышленность (76,50%), в то время как более половины оказалось сосредоточено в Донецкой (25,1%), Харьковской (13,2%), Днепропетровской (11,9%) областях и Киеве (13,6%).

При этом служба статистики уточняет, что в прошлом месяце средняя номинальная заработная плата штатного сотрудника предприятий, учреждений и организаций на Украине составила чуть более 14 тыс. гривен (около $520). Кроме того, по сравнению с октябрем прошлого года, средняя зарплата в стране увеличилась на 15,4%.

Ранее, 5 ноября, сообщалось, что украинцам предрекли снижение пенсий и зарплат в 2022 году. Уточнялось, что пенсионеры в стране после пересчета выплат в следующем году будут получать меньше фактического прожиточного минимума. Таким образом, за чертой бедности будут жить 11 млн украинских пенсионеров. В числе причин снижения пенсий и зарплат называются отсутствие внятной политики по детенизации зарплат, отказ повышать минимальную зарплату для уровня ее реальной отметки, а также сложная ситуация в экономике.

Ло этого, 22 сентября, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний заявил, что за время правления президента Украины Владимира Зеленского в стране увеличились тарифы и цены на газ, выросло состояние его ближайшего окружения и зарплаты правоохранителей, а население продолжает нищать.

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