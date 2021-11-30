Барбадос официально вышел из-под власти Великобритании

Барбадос окончательно вышел из-под власти Великобритании. Государство официально провозглашено республикой и обрело своего первого президента. Торжественная церемония прошла на площади Национальных героев, передает телеканал «Известия». Парламент поддержал поправки в конституцию в конце сентября. Первым президентом Барбадоса назначена генерал-губернатор Сандра Мейсон. Страна получила независимость еще 30 ноября 1966 года. До сих пор главой государства являлась британская королева.

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