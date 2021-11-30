Ранившего двух человек в Приморье медведя застрелили

Дикий медведь, вышедший в крупный приморский город Артем и напавший на женщину, застрелен. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщил глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон в Instagram.

По его информации, рано утром хищник набросился на женщину, шедшую на работу, и нанес ей рваные раны. Потерпевшую госпитализировали, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отмечается, что совместными силами полиции и охотинспекции был организован поиск зверя. В результате предпринятых мер медведь был обезврежен. Его застрелили около строительного супермаркета. При этом пострадал один из егерей: животное нанесло ему повреждения. Бригада скорой помощи оказала помощь раненому.

Квон также опроверг появившиеся в СМИ данные о том, что хищников было несколько. В охотинспекции заверили, что медведь был один.

19 октября в Уватском районе Тюменской области медведь напал на трех местных жителей, в результате чего один человек погиб. Молодому 23-летнему человеку, несмотря на серьезные рваные раны головы и конечностей, удалось нанести медведю несколько смертельных ударов ножом. 25 октября стало известно, что мужчина пришел в сознание.