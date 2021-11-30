В МИД РФ сообщили о застое в диалоге между РФ и НАТО

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что взаимодействие России и НАТО полностью заморожено. Сейчас контакты сторон носят случайный характер, передает телеканал «Известия». Сложную геополитическую ситуацию обсуждали в понедельник на площадке «Валдай». Ухудшение отношений отложило встречу Совета Россия–НАТО. По мнению Грушко, постоянное представительство России в Брюсселе вряд ли возобновит работу. Он добавил, что НАТО обрубило возможности поиска путей деэскалации.

«Фактор, который влияет на качество отношений России и НАТО, — это деградация инструментов контроля над вооружениями. Договор по ПРО, соглашение об адаптации ДОВСЕ, Договор о РСМД, Договор по открытому небу пали под ударами США. А на днях Йенс Столтенберг заявил, что ядерное оружие альянса может быть размещено в странах Восточной Европы», — указал Грушко.

Тем не менее дипломат считает, что изменить отношения к лучшему возможно. НАТО следует предпринять шаги, которые предлагает Москва. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия готова к конструктивному и равноправному диалогу с альянсом.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.