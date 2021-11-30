В России взломаны тысячи частных камер видеонаблюдения, многие из которых расположены в гостиницах, массажных кабинетах, салонах, где делают интимные стрижки и депиляцию, и других приватных местах, сообщил «Известиям» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

По его словам, косвенно на это указывают данные сервисов Shodan и Censys, предназначенных для поиска подключенных к интернету устройств, и то, что существует много Telegram-каналов, пабликов в VK и форумов в сети, где продают доступы к взломанным камерам или видео с них, сказал Игорь Бедеров.

«Владельцы гостиниц, салонов красоты и прочих видов бизнеса ставят в своих помещениях камеры в целях безопасности. Часто такие камеры оказываются непосредственно в номерах или кабинетах, где проводятся интимные услуги. При этом они не всегда защищены должным образом», — объяснил природу таких утечек специалист.

Продажа материалов, полученных с взломанных камер, а также доступы к ним — не единственный способ заработка злоумышленников. По словам Бедерова, данные материалы также используются для шантажа владельцев заведений, где устанавливаются уязвимые камеры, и героев видеороликов.

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«Глаз народа: найдены новые видео со взломанных камер в приватных зонах»