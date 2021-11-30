Прямой эфир
Мир
Пентагон заявил о намерении усилить сдерживание России в Европе
Общество
Ураган потопил и сорвал с якорей суда в порту Ялты
Мир
Проблема нелегальной миграции обострила отношения Лондона и Парижа
Армия
Ракеты Х-35 возьмут под контроль Черное и Баренцево моря
Спорт
Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»
Мир
Зеленский уволил главу контрразведки Службы безопасности Украины
Спорт
«Трофей Яшина» получил итальянец Доннарумма из ПСЖ
Мир
США заявили о нацеленности на возвращение к соблюдению СВПД с Ираном
Экономика
Украина более чем в два раза увеличила импорт электроэнергии из Белоруссии
Культура
Президентом Гильдии кинорежиссеров России избрали Николая Лебедева

Найдены новые видео со взломанных камер в приватных зонах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России взломаны тысячи частных камер видеонаблюдения, многие из которых расположены в гостиницах, массажных кабинетах, салонах, где делают интимные стрижки и депиляцию, и других приватных местах, сообщил «Известиям» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Компромат-капитал: хакеры получили доступ к 15 тыс. частных камер наблюдения
Потенциально киберпреступники могут использовать их для создания альтернативной системы поиска с идентификацией лиц

По его словам, косвенно на это указывают данные сервисов Shodan и Censys, предназначенных для поиска подключенных к интернету устройств, и то, что существует много Telegram-каналов, пабликов в VK и форумов в сети, где продают доступы к взломанным камерам или видео с них, сказал Игорь Бедеров.

«Владельцы гостиниц, салонов красоты и прочих видов бизнеса ставят в своих помещениях камеры в целях безопасности. Часто такие камеры оказываются непосредственно в номерах или кабинетах, где проводятся интимные услуги. При этом они не всегда защищены должным образом», — объяснил природу таких утечек специалист.

Продажа материалов, полученных с взломанных камер, а также доступы к ним — не единственный способ заработка злоумышленников. По словам Бедерова, данные материалы также используются для шантажа владельцев заведений, где устанавливаются уязвимые камеры, и героев видеороликов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Глаз народа: найдены новые видео со взломанных камер в приватных зонах»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021