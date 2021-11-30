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Захарова оценила «зеленую экономику» США и военизацию Австралии

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Намерение Пентагона расширить военную инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично назвала «зеленой экономикой», комментируя во вторник, 30 ноября, в Telegram-канале инициативы США.

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«Это же в рамках «зеленой экономики» всё делается, да? Экологическая повестка в действии, так сказать. В нее особенно хорошо верится после информации о планах англосаксов по запуску атомных субмарин и увеличении наступательных вооружений не на электродвигателях у берегов Австралии», — написала российский дипломат.

Захарова высказалась после того, как и. о. помощника заместителя министра обороны США по политическим вопросам Мара Карлин сообщила, что Вашингтон намерен активизировать взаимодействие с Австралией в военной сфере. В частности, США рассчитывают разместить в Австралии истребительную и бомбардировочную авиацию на ротационной основе.

«В Австралии вы увидите новое развертывание истребителей и бомбардировщиков, обучение сухопутных сил, расширение логистического сотрудничества», — приводит ТАСС слова Карлин.

США договорились о расширении военного присутствия в Австралии 16 сентября. Стране будет предоставлена помощь в получении атомных подлодок от американской стороны, о чем сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

15 сентября президент США Джо Байден заявил, что Австралия оснастит свой военно-морской флот американскими атомными подводными лодками. Их Вашингтон построит в рамках оборонного проекта AUKUS.

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