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Ковальчук отметил значимость природоподобных технологий в развитии науки

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В России нужно активно внедрять и использовать природоподобные технологии. Такое заявление 29 ноября сделала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече в Курчатовском институте.

«Мы никого не догоняем, а вы обгоняете время, развиваете технологии даже, может быть, не завтрашнего, а послезавтрашнего дня, показываете пример настоящего ученого-энциклопедиста», — сказала Матвиенко, обращаясь к президенту НИЦ «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку,

Ученый отметил, что раньше мы «во всех делах» догоняли американцев, опередив их только полетом в космос, а теперь в области вооружений США вынуждены догонять Россию.

«И неизвестно, как и когда они смогут это сделать», — подчеркнул Ковальчук.

Он также добавил, что Курчатовский институт много лет занимается продвижением природоподобных технологий. По словам Ковальчука, такие технологии могут дать безграничные источники энергии, тем самым помочь избежать глобальных кризисов.

22 ноября Ковальчук в интервью «Известиям» объяснил возможное введение паспортов для продуктов необходимостью контроля за генно-модифицированной продукцией. Ученый отметил, что в России запрещено производство такой продукции, но неизвестно, есть ли ГМО в импортируемых товарах, поэтому нужен дополнительный контроль.

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