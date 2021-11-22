Ковальчук назвал способ контролировать продукты ГМО в России

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в интервью «Известиям» объяснил возможное введение паспортов для продуктов необходимостью за генно-модифицированной продукцией.

Ученый отметил, что в России запрещено производство такой продукции, но неизвестно, есть ли ГМО в импортируемых товарах, поэтому нужен дополнительный контроль.

«Должен быть цифровой паспорт, сертификация. Например, разработали технологию по производству нового кисломолочного продукта, создали микроорганизм. Значит, вы должны расшифровать геном и депонировать этот геном в базе данных. Дальше Роспотребнадзор может прийти в любой момент, как он делает в выборочном порядке, взять эту продукцию, расшифровать геном и сравнить его с тем, который указан в паспорте», — пояснил он.

Как отметил Ковальчук, этот вопрос поднимался на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента РФ Владимира Путина.

Он также добавил, что подобная технология относится и к лекарствам, поскольку некоторые субстанции получают при помощи генно-модифицированных организмов.

«Создание многих лекарств на этом базируются. Мы должны понимать, что новые технологии несут в себе не только большие возможности, но и новые вызовы», — подчеркнул Ковальчук.

Президент «Курчатовского института» также заметил, что на совещании рассказал российскому лидеру о необходимости создания сельхозкультур, которые будут устойчивыми к изменениям климата.

По его словам, в данном вопросе требуется работать на опережение. Сейчас Курчатовский геномный центр занят развитием сельскохозяйственных технологий в области растениеводства, животноводства микробиологической или биотехнологической промышленности.

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