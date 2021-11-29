Три региона Испании накрыло сильнейшим снегопадом

Север Испании оказался во власти холодного фронта. Из-за шторма «Арвен» сразу три региона занесло снегом. На борьбу со снегопадом брошено около 850 единиц техники, передает телеканал «Известия». Из-за непогоды перекрыли почти полторы сотни дорог. Власти временно запретили проезд для грузового транспорта. Водители большегрузов оказались заблокированы на трассе. Некоторые люди застряли на станции техобслуживания на 15 часов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.