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Премьеру оперы «Мальчик у Христа на елке» представили в Астрахани

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Мировую премьеру спектакля «Мальчик у Христа на елке» по одноименному рассказу Ф.М. Достоевского представили на большой сцене Астраханского театра оперы и балета. Это результат упорной работы молодых выпускников ГИТИСа в рамках проекта «Арт-про-движение».

«Все привыкли к известным мелодиям, а эта постановка исполнилась впервые, оттого она интереснее для нас. Всегда здорово сделать что-то первыми», — отметила Оксана Воронина, солистка Астраханского театра оперы и балета. Об этом пишет «Астрахань 24».

Опера Сергея Дягилева «Мальчик у Христа на елке» является частью проекта, реализуемого театром к 200-летию писателя. В него включен цикл вечеров-портретов «ДостоВерно о Достоевском», которые прошли на малых сценах театра. Автор проекта — худрук и главный дирижер театра Валерий Воронин. Именно благодаря этому проекту театр стал обладателем президентского гранта. Конкурс проводился Фондом культурных инициатив.

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