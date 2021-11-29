Премьеру оперы «Мальчик у Христа на елке» представили в Астрахани
Мировую премьеру спектакля «Мальчик у Христа на елке» по одноименному рассказу Ф.М. Достоевского представили на большой сцене Астраханского театра оперы и балета. Это результат упорной работы молодых выпускников ГИТИСа в рамках проекта «Арт-про-движение».
«Все привыкли к известным мелодиям, а эта постановка исполнилась впервые, оттого она интереснее для нас. Всегда здорово сделать что-то первыми», — отметила Оксана Воронина, солистка Астраханского театра оперы и балета. Об этом пишет «Астрахань 24».
Опера Сергея Дягилева «Мальчик у Христа на елке» является частью проекта, реализуемого театром к 200-летию писателя. В него включен цикл вечеров-портретов «ДостоВерно о Достоевском», которые прошли на малых сценах театра. Автор проекта — худрук и главный дирижер театра Валерий Воронин. Именно благодаря этому проекту театр стал обладателем президентского гранта. Конкурс проводился Фондом культурных инициатив.