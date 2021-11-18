Оперу по рассказу Достоевского поставят в театре Астрахани

На сцене Астраханского государственного театра оперы и балета покажут оперу Сергея Дягилева «Мальчик у Христа на елке» по рассказу Федора Достоевского. Она никогда и нигде еще не была представлена.

Режиссер-постановщик оперы Юлия Хубатуллина рассказала «Астрахань-24», что это будет не рождественская сказка, а зрителю, пришедшему на этот спектакль, придется сопереживать и думать.

Эта опера является лишь частью проекта, реализуемого театром к 200-летию писателя. В него включен цикл вечеров-портретов «ДостоВерно о Достоевском», которые прошли на малых сценах театра. «Мальчик у Христа на елке» станет своеобразной кульминацией.

Автор проекта — худрук и главный дирижер театра Валерий Воронин. Именно благодаря этому проекту театр стал обладателем президентского гранта. Конкурс проводился Фондом культурных инициатив.

12 ноября сообщалось, что в Михайловском замке Санкт-Петербурга открылась выставка «Я — Достоевский», приуроченная к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. Одним из предметов экспозиции стало Евангелие, принадлежавшее писателю. Жители Санкт-Петербурга увидят экспонат впервые.