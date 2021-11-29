«Роскосмос» планирует выращивать на орбите улучшенные сорта растений
«Роскосмос» планирует выращивать на орбите улучшенные сорта пищевых растений. Об этом 29 ноября сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Он отметил, что улучшенные сорта будут созданы «не для космонавтов, а для землян» в целях «сделать растения более устойчивыми к различного рода насекомым, инфекциям и так далее».
«Создать некие новые растения, которые так или иначе человечеством употребляются в пищу: [виноградная] лоза, пшеница, рожь, ячмень, которые, будучи выращенными на орбите, будут возвращены на Землю», — сказал Рогозин.
Переговоры о проведении эксперимента, по его словам, идут не только с Российской академией наук, но и с частными лабораториями. Также он добавил, что работы, возможно, будут проводиться с использованием 3D-биопринтера.
11 ноября сообщалось, что эксперимент по беспроводной передаче электроэнергии в космосе с помощью лазерного луча на российском сегменте Международной космической станции (МКС) внесен в программу научных исследований.
Отмечается, что технология беспроводной передачи энергии может применяться для энергоснабжения созвездий микроспутников, обращающихся вокруг МКС и других космических аппаратов, а также для передачи энергии в труднодоступные районы Земли с космических солнечных электростанций.
В октябре стало известно, что ученые провели эксперимент во время полета киноэкипажа в космос. Вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко в космос были направлены мухи-дрозофилы. Они пробыли на МКС столько же дней, что и киноэкипаж, а 17 октября их вернули на землю. Ученые изучают, как мухи перенесли полет.