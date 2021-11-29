Прямой эфир
Общество
На помощь семьям жертв и пострадавших при ЧП в «Листвяжной» выделят 80 млн рублей
Общество
В Кремле рассказали о мерах против нового штамма коронавируса
Мир
Рябков указал на попытки США дестабилизировать обстановку в России
Мир
В США назвали способ защититься от нового штамма коронавируса «Омикрон»
Мир
В раде осудили украинского журналиста за выстрел из гаубицы
Экономика
Набиуллина заявила о беспокойстве Центробанка из-за инфляции в России
Интернет
Суд в РФ оштрафовал Google еще на 3 млн рублей за неудаление контента
Общество
Синоптик предупредил о самых сильных осадках за последние 69 лет в Москве
Общество
В России изменится порядок выплат по беременности и родам
Мир
Путин провел телефонные переговоры с президентом ЦАР

Джек Дорси уйдет с поста генерального директора Twitter

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Джек Дорси уходит с поста генерального директора компании Twitter. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщает CNBC со ссылкой на источник.

По птичьим правам: грозит ли Twitter полная блокировка в России
Из-за отказа соцсети удалять запрещенный контент 10 марта Роскомнадзор начал замедлять ее работу в РФ

Других подробностей пока не приводится, однако на фоне этой информации акции компании поднялись на 11%.

Джек Патрик Дорси — американский архитектор программного обеспечения и предприниматель, известен как создатель Twitter и Square

В рейтинге журнала Forbes в 2020 году состояние Джека Дорси оценивается в $14,4 млрд.

22 февраля 2019 года один из основателей американской компании и одноименной социальной сети Twitter Эван Уильямс заявил, что покидает ее совет директоров.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021