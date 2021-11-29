Джек Дорси уйдет с поста генерального директора Twitter
Джек Дорси уходит с поста генерального директора компании Twitter. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщает CNBC со ссылкой на источник.
Других подробностей пока не приводится, однако на фоне этой информации акции компании поднялись на 11%.
Джек Патрик Дорси — американский архитектор программного обеспечения и предприниматель, известен как создатель Twitter и Square
В рейтинге журнала Forbes в 2020 году состояние Джека Дорси оценивается в $14,4 млрд.
22 февраля 2019 года один из основателей американской компании и одноименной социальной сети Twitter Эван Уильямс заявил, что покидает ее совет директоров.
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