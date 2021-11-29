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В Госдуме предложили запретить продажу фейерверков несовершеннолетним

Депутат Госдумы Федоров предложил запретить продажу фейерверков несовершеннолетним
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Депутат Госдумы Евгений Федоров призвал поднять возрастные ограничения для покупателей пиротехники. Об этом 29 ноября он сообщил «Газете.Ru».

По его словам, возрастное ограничение на продажу пиротехники для несовершеннолетних должно быть таким же, как в случае с ограничениями на продажу алкоголя и табака.

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«Следующий этап ограничения оборота — это допускать только людей, которые имеют справку о том, что они психически здоровы. Но, я думаю, что на этом этапе это будет избыточно», — добавил депутат.

В соответствии с постановлением правительства от 22 декабря 2009 года, в России запрещена продажа пиротехники лицам, которые не достигли 16 лет, если производителем изделия не обозначено другое возрастное ограничение.

По словам Федорова, кроме этого, на федеральном уровне необходимо утвердить нормативы, которые определяют безопасное расстояние от места применения пиротехники до жилых домов.

«В местах компактного проживания людей, вблизи жилых домов должны быть установлены запреты на использование пиротехники до 500 метров. Многие города уже ввели такие инструкции», — сказал он.

В настоящее время безопасная дистанция от места запуска фейерверков до зданий и прохожих в основном определяется по инструкциям, составленным производителями, и зависит от класса пиротехнических устройств.

В декабре 2020 года в МЧС напомнили, что запуск фейерверков и салютов запрещен с балконов и крыш домов, а также внутри зданий и выступающих частях фасадов, вблизи пожароопасных объектов, железных дорог, нефтепроводов и газопроводов.

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