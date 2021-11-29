Прямой эфир
Общество
На помощь семьям жертв и пострадавших при ЧП в «Листвяжной» выделят 80 млн рублей
Общество
В Кремле рассказали о мерах против нового штамма коронавируса
Мир
Рябков указал на попытки США дестабилизировать обстановку в России
Мир
В США назвали способ защититься от нового штамма коронавируса «Омикрон»
Мир
В раде осудили украинского журналиста за выстрел из гаубицы
Экономика
Набиуллина заявила о беспокойстве Центробанка из-за инфляции в России
Интернет
Суд в РФ оштрафовал Google еще на 3 млн рублей за неудаление контента
Общество
Синоптик предупредил о самых сильных осадках за последние 69 лет в Москве
Общество
В России изменится порядок выплат по беременности и родам
Мир
Путин провел телефонные переговоры с президентом ЦАР

Совет по кодификации дал отрицательный отзыв на законопроект о такси

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию законодательства под председательством Павла Крашенинникова дал отрицательное заключение на предложенный Министерством транспорта законопроект об организации работы такси. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 29 ноября.

В равных условиях: какие требования планируют выдвинуть к иностранным агрегаторам такси
Зарубежных игроков хотят обязать согласовывать работу с правительством

По мнению экспертов совета, документом предлагается несколько спорных моделей. В частности, согласно договору «по обеспечению осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси» машина предоставляется в аренду водителю для оказания услуг по перевозке граждан. При этом таксисту дается возможность проходить медосмотр у своего арендодателя, а тот полностью занимается техобслуживанием и содержанием машины. Эксперты совета отметили, что такая договорная модель трудно отличима от трудового найма водителя.

Также эксперты обратили внимание и на другую договорную модель, предложенную в законопроекте. В документе прописана статья, посвященная равной ответственности как агрегатора, так и водителя за вред жизни, здоровью, имуществу пассажира, причиненный при перевозке такси.

По мнению экспертов, заложенный законопроектом подход, в соответствии с которым служба заказа такси является лишь исполнителем по договору об оказании посреднических или информационных услуг, не совпадает с ответственностью, которую разработчики хотят возложить на сервисы-агрегаторы.

Эксперты отмечают, что онлайн-сервисы по заказу такси не просто оказывают посреднические услуги между такси и пассажирами. Они также обеспечивают водителей транспортом, взимают провозную плату, организуют пассажиропотоки. По мнению экспертов, в этом случае модель договора заказа такси необходимо более глубоко проработать.

2 сентября сообщалось, что власти Москвы обеспокоены большим количеством аварий с участием таксистов.

Так, в 2020 году было совершено 1667 аварий с участием водителей такси, в которых погибло 60 человек и почти 2 тыс. человек получили ранения. Примерно в каждом третьем случае от общего количества ДТП (32%) таксисты наезжают на пешеходов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021