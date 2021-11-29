Совет по кодификации дал отрицательный отзыв на законопроект о такси

Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию законодательства под председательством Павла Крашенинникова дал отрицательное заключение на предложенный Министерством транспорта законопроект об организации работы такси. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 29 ноября.

По мнению экспертов совета, документом предлагается несколько спорных моделей. В частности, согласно договору «по обеспечению осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси» машина предоставляется в аренду водителю для оказания услуг по перевозке граждан. При этом таксисту дается возможность проходить медосмотр у своего арендодателя, а тот полностью занимается техобслуживанием и содержанием машины. Эксперты совета отметили, что такая договорная модель трудно отличима от трудового найма водителя.

Также эксперты обратили внимание и на другую договорную модель, предложенную в законопроекте. В документе прописана статья, посвященная равной ответственности как агрегатора, так и водителя за вред жизни, здоровью, имуществу пассажира, причиненный при перевозке такси.

По мнению экспертов, заложенный законопроектом подход, в соответствии с которым служба заказа такси является лишь исполнителем по договору об оказании посреднических или информационных услуг, не совпадает с ответственностью, которую разработчики хотят возложить на сервисы-агрегаторы.

Эксперты отмечают, что онлайн-сервисы по заказу такси не просто оказывают посреднические услуги между такси и пассажирами. Они также обеспечивают водителей транспортом, взимают провозную плату, организуют пассажиропотоки. По мнению экспертов, в этом случае модель договора заказа такси необходимо более глубоко проработать.

2 сентября сообщалось, что власти Москвы обеспокоены большим количеством аварий с участием таксистов.

Так, в 2020 году было совершено 1667 аварий с участием водителей такси, в которых погибло 60 человек и почти 2 тыс. человек получили ранения. Примерно в каждом третьем случае от общего количества ДТП (32%) таксисты наезжают на пешеходов.