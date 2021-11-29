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В России подвели итоги премии винных карт Russian Wine Awards

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Стали известны итоги Четвертой Независимой всероссийской премии винных карт Russian Wine Awards (RWA). Результаты жюри огласило в онлайн-формате 29 ноября, они доступны в соцсетях премии и на сайте RWA.

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На суд экспертов было направлено около 300 заявок от ресторанов и винных баров со всей России, а также из Казахстана и Белоруссии.

Члены международного жюри оценили винные карты и присвоили одну, две или три звезды заведениям в соответствующих номинациях. Победители премии получат специальные наклейки и сертификаты.

«Я и правда был впечатлен подборкой вин во многих ресторанах», — поделился своим мнением один из членов жюри, писатель, колумнист Джейми Гуд.

Отмечается, что эксперты оценивали участников по следующим номинациям: лучшая классическая карта; лучшая карта винного бара; лучшая оригинальная карта; лучшая карта ресторана национальной кухни; лучший выбор вин по бокалам; лучшее предложение российских вин; лучшая винная карта пиццерии; лучший выбор рислинга в региональных ресторанах (не Москва, не Санкт-Петербург).

В состав оргкомитета вошли главный редактор издания Euromag Мария Гореславская, основатель Российского ресторанного фестиваля, автор телеграм-канала «СысоевFM» Саша Сысоев, автор винных концепций и винный промоутер Влада Лесниченко.

Ранее в этот же день стало известно, что российские виноградари и виноделы приняли решение о создании Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России. Ее исполнительным секретарем правления избран журналист, глава совета Союза виноградарей и виноделов РФ Дмитрий Киселев.

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