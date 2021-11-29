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Виноградари и виноделы России создадут саморегулируемую организацию

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Российские виноградари и виноделы на учредительном собрании решили создать ассоциацию «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России». Об этом 29 ноября сообщает «РИА Новости».

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В ходе собрания участники также избрали правление ассоциации. Исполнительным секретарем правления выбран журналист, председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

В соответствии с поправками в закон о виноградарстве и виноделии, значительная часть государственных полномочий по регулированию в России отношений в данной сфере подлежит передаче в специально создаваемую федеральную саморегулируемую организацию (ФСРО) виноградарей и виноделов.

ФСРО, в том числе, сможет устанавливать дополнительные стандарты качества продукции виноградарства и виноделия, контролировать соблюдение данных стандартов. Также к функциям саморегулируемой организации отнесли разработку и выдачу сертификатов качества, которые необходимы для получения лицензий на производство винодельческой продукции с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения.

25 ноября в Москве представили итоги национального проекта «Винный гид России – 2021». В составлении рейтинга отечественных вин принимали участие лучшие сомелье и эксперты отрасли, а также специалисты Роскачества. Среди сухих белых в первую тройку лидеров снова вошли крымские вина: золото — «Алиготе Инкерман», серебро — «ЗБ вайн Совиньон Блан», бронза — «Шардоне отборное» ESSE.

Как сообщалось ранее в ноябре, на создание центра селекции винограда в Крыму из госбюджета направят 1,6 млрд рублей. Уточнялось, что открытие центра запланировано на 2025 год. В общей сложности на строительство будет выделено 3,2 млрд рублей.

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