Российский рынок бондов испытал в 2021-м снижение, сравнимое с самыми непростыми годами своего существования в XXI веке. Причиной этому стала галопирующая инфляция, вынудившая ЦБ РФ принимать экстренные меры по ужесточению денежно-кредитной политики. Рост цен спровоцировали, однако, не только монетарные факторы, но и сбои в цепочках поставок из-за ограничений на свободное передвижение товаров. Локдауны во многих странах также негативно отразились на притоке мигрантов, что привело к увеличению стоимости рабочей силы и вылилось в дальнейший рост стоимости товаров и услуг.

В особенности пострадало сельское хозяйство, где производственный цикл столь короток, что даже разрыв в несколько месяцев смог серьезно нарушить привычный ход бизнеса. Результатом стал среди прочего взрывной рост цен на борщевой набор — капусту, картофель и морковь, что негативно сказалось на измеряемом регулятором коэффициенте роста цен. Разовые фискальные программы, такие как льготная ипотека и стимулирующие выплаты, также внесли серьезный вклад в наблюдаемый инфляционный паттерн.

Все вышеописанные события создают впечатление бесконтрольного роста цен. Однако уверен, что в условиях относительно свободного рынка и постепенной отмены ограничений, связанных с пандемией, подобные рассуждения основаны на линейной аппроксимации текущих тенденций, и поэтому не могут быть верными.

В первую очередь цепочки поставок будут восстановлены и возобновится движение рабочей силы, пусть и не в полном объеме, что окажет очевидное дезинфляционное воздействие на экономику.

Во-вторых, прогнозирую дальнейшее снижение мультипликатора в ключевых экономиках из-за все крепнущего тренда на государственное вмешательство в экономические процессы. Переход к менее эффективным средствам производства, более дорогому «зеленому» топливу также окажет охлаждающее действие не только на климат, как многие надеются, но и на экономический рост в развитых странах.

В-третьих, со времен стагфляции 1970-х и успешных действий мировых центробанков по ее обузданию волшебная таблетка была прочно помещена в аптечки первой необходимости: недопущение неконтролируемого роста цен в данный момент в приоритете у всех регуляторов в сколько-нибудь развитых странах за исключением Турции.

Таким образом, не сомневаюсь, что в 2022 году новостные ленты возвестят о замедлении темпов роста цен, что в свою очередь побудит ЦБ РФ приступить к снижению ключевой ставки. Очевидно, рост облигационного рынка начнется задолго до этого момента.

2021 год — «третий с конца» по динамике облигационного рынка после 2008-го и 2014-го, он обогнал даже «санкционный» 2018-й. Какими же были лучшие годы? Отбросив «доисторические» 2002-й и 2003-й, тройка лидеров выглядит однозначно. Лучшими годами для российских облигаций были 2009-й (рост 28,8%), 2015-й (17,6%) и 2019-й (15%), то есть паттерн «за плохим годом идёт очень хороший» на российском долговом рынке работает безошибочно.

Отмечу, что есть немало аргументов в пользу роста рынка в 2022 году, в особенности это касается дальнего конца кривой доходности, 15–20-летних бумаг. Потенциал в этом сегменте выглядит колоссальным: доходность к погашению сейчас составляет около 8%, в то время как таргет ЦБ РФ по инфляции — 4%. При изучении других долговых рынков можно с уверенностью сказать, что дальний конец кривой ориентируется именно на долгосрочную цель регулятора по инфляции, а не на изменение ставок денежного рынка. Так, за последние пять лет средняя доходность 30-летней облигации казначейства США (UST 30) составляет около 2,4% при таргетируемом значении 2%.

Подытоживая, подчеркну: текущие низкие цены на долговые инструменты создают прекрасные возможности для входа в рынок. Несмотря на то что некоторая волатильность может смущать консервативных инвесторов в облигации, необходимо четко понимать: вместе с падением цен увеличивается будущая доходность облигационных вложений.

Автор — управляющий активами УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»)

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