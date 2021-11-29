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Скончался создатель мультфильма о коте Леопольде Константин Романенко

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Советский мультипликатор Константин Романенко, работавший над мультфильмом о коте Леопольде, умер в возрасте 72 лет. Информацию о его смерти подтвердила супруга мультипликатора Ксения.

Романенко скончался еще 18 ноября, однако известно об этом стало только сейчас.

Как отмечает сайт kp.ru в понедельник, 29 ноября, накануне смерти Романенко находился на даче в деревне Труфановка вместе с сыном. Внезапно он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшие на вызов медики скорой помощи зафиксировали его смерть. Уточняется, что причиной смерти послужил разрыв аневризмы в мозге.

По словам Ксении Романенко, мультипликатор полностью посвящал себя созданию любимого детского персонажа, очень любил свою работу и погружался в нее, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Костя всей душой уходил в работу, очень любил то, чем занимается. Художники рисуют яркие картины, персонажей, а мультипликаторы вдыхают в них жизнь, заставляют статичную картинку двигаться. Помните сцену из «День рождения кота Леопольда», где кот идет с тортом в руках и пританцовывает? Я помню, как Костя ее создавал. Он ходил у нас дома по коридору, напевал и пританцовывал, чтобы понять, как идут движения тела, а потом бежал за стол и перерисовывал их с себя. Костя подарил свои движения знаменитому коту», — рассказала супруга мультипликатора.

Константин Романенко трудился над созданием таких мультфильмов, как «День рождения кота Леопольда», «Клад кота Леопольда», «Телевизор кота Леопольда». Кроме того, он приложил свою руку к созданию мультфильмов «Северная сказка», «Великолепный Гоша», «Бюро находок» и других.

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