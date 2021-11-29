В Коломне жителей дома эвакуировали из-за гранаты

В Коломне оцеплен многоэтажный жилой дом после обнаружения гранаты.

По данным «Известий», самодельное взрывное устройство нашли жильцы 29 ноября. Оно было привязано к двери одной из квартир на первом этаже. Из дома эвакуировали 30 человек. На месте работают оперативные службы.

По предварительным данным, квартира, к которой была привязана граната, принадлежит 68-летнему пенсионеру.

Ранее, 16 ноября, в Гагре был ликвидирован мужчина, пытавшийся взорвать самодельное устройство. Еще один человек получил ранения. Злоумышленники были ранены в результате перестрелки с полицейскими при задержании на улице В.Г. Ардзинба. Отмечалось, что мужчины, планировавшие взрыв, были вооружены огнестрельным пистолетом, обрезом ружья и ручной гранатой.