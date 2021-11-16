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В Гагре при попытке взрыва гранаты ликвидирован мужчина

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В Гагре ликвидирован мужчина, пытавшийся взорвать самодельное устройство. Еще один человек получил ранения. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает МВД Абхазии.

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Как рассказали в ведомстве, один из злоумышленников получил смертельное ранение в результате перестрелки во вторник при задержании на улице В.Г. Ардзинба. Отмечается, что мужчины, планировавшие взрыв, были вооружены огнестрельным пистолетом, обрезом ружья и ручной гранатой.

«При попытке осуществить взрыв смертельное ранение получил Кетия Амир Феликсович 1999 г. р., доставлен в медучреждение и взят под охрану гражданин 1998 г. р. Хагуш Омар Ремзиевич, получивший ранение в область плеча. На месте происшествия работают специалисты криминалистического центра и саперы МЧС. Оружие, боеприпасы, а также стреляные гильзы изъяты и направлены на экспертизу», — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее, 9 ноября, Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес решение в отношении двух подростков, которые планировали теракты в образовательных учреждениях Керчи. Молодых людей приговорили к четырем и семи годам лишения свободы соответственно.

Отбывать наказание несовершеннолетний осужденный будет в воспитательной колонии, а совершеннолетний — в колонии общего режима.

По данным следствия, молодые люди разработали планы вооруженных нападений, нашли в Сети инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и схемы зданий. Известно, что они были администраторами групп в мессенджерах и соцсетях, в которых склоняли других участников к аналогичным преступлениям.

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