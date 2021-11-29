Nissan выпустит 15 новых моделей электромобилей

Японская компания Nissan до 2030 года инвестирует $17,7 млрд в электрификацию своих автомобилей. Об этом 29 ноября сообщает Motor1.

Отмечается, что в рамках реализации стратегии Nissan Ambition 2030 будут представлены 15 новых электрических моделей и восемь гибридных.

К 2026 году доля электрокаров в объеме продаж всех автомобилей Nissan в Европе составит 75%. На японском рынке этот показатель должен достигнуть 55%, а в Китае — 40%. Что касается США, то к концу 2030 года доля продаж электромобилей Nissan на этом рынке составит 40%.

Чтобы поддержать выпуск гибридов и автомобилей с нулевым уровнем выбросов, Nissan продолжит разрабатывать новые литий-ионные аккумуляторы и внедрение технологий, позволяющих выпускать батареи не содержащие кобальт. Это позволит сократить производственные затраты на 65%. Ожидается, что нововведения будут внедрены в 2028 году.

19 октября сообщалось, что Nissan в 2025 году представит новый электрический кроссовер.

Автомобиль заменит в модельной гамме Nissan электрический хетчбэк Leaf. Машину построят на архитектуре CMF-EV, которая была разработана в качестве универсальной модульной платформы. Она призвана стать фундаментом для электрических транспортных средств будущего поколения, построенных всеми компаниями, входящими в альянс Renault–Nissan–Mitsubishi.