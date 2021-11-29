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Закон о принудительном лечении педофилов внесут в ГД в 2022 году

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История педофила-рецидивиста, на днях задержанного в Москве, в очередной раз подтвердила — людей с таким расстройством поведения необходимо лечить. Об этом «Известиям» заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

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Депутат намерен внести в ГД доработанный законопроект о химической кастрации педофилов. Ранее инициативу раскритиковала часть общественности.

«Не нужно путать хирургическую и химическую кастрацию. Последнее — всего лишь медикаментозное лечение, понижающее сексуальное влечение. В случае с педофилами оно должно быть принудительным и приниматься по решению судьи», — уверен депутат.

Между тем в Госдуму уже внесен законопроект, который подразумевает ужесточение наказания против половой неприкосновенности, а также расширяет круг лиц, за преступления против которых можно понести ответственность – пожизненную в том числе, напомнила «Известиям» бывший уполномоченный по правам ребенка в РФ, а ныне заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Вежлив, корректен»: как поведение педофила стало пропуском на волю

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