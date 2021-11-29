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В Госдуме предложили наказывать за незаконные штрафы для водителей

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Исходя из законопроекта, который имеется в распоряжении «Известий», КоАП предлагается дополнить новой статьей 12.38, предусматривающей штрафы для должностных лиц за «незаконное привлечение собственника (владельца) транспортного средства к административной ответственности».

Как уточнили авторы документа, депутаты Ярослав Нилов и Дмитрий Свищев, предложенные ими нормы уже направлены на отзыв в правительство.

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«Очень часто водители сталкиваются с получением постановлений об административных правонарушениях, которые не были совершены. При этом о незаконности привлечения к ответственности свидетельствуют материалы, полученные с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств: на фото попала чужая машина, сплошную пересекла не машина, а ее тень, штраф за превышение скорости выписан на автомобиль, находящийся в этот момент на эвакуаторе, и другие», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также там уточняется, что даже при очевидных признаках отсутствия административного правонарушения такие постановления всё равно выносятся. Как полагают авторы, это связано и с тем, что лишь немногие водители будут обжаловать такие штрафы в суде.

«В настоящее время обжалуется лишь около 10% всех неправомерных административных штрафов, поскольку водителю часто проще заплатить такой штраф, чем тратить время и силы на разбирательства. Следует отметить, что в КоАП РФ отсутствует административная ответственность должностных лиц за неправомерные, незаконные постановления об административных правонарушениях», — отмечается в документе.

Штрафовать должностное лицо, подписавшее постановление по делу об административном правонарушении, авторы предлагают в размере наложенного на водителя взыскания, но в размере не менее 5 тыс. рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Постановление на место: за незаконные штрафы для водителей хотят наказывать

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