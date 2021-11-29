В ближайший год с рынка могут уйти 29 банков

Как прогнозирует «Эксперт РА», на горизонте ближайших четырех кварталов (с октября 2021-го по октябрь 2022-го) до 29 кредитных организаций могут прекратить свою деятельность в результате отзыва лицензии или ее добровольного аннулирования, а также в процессе слияний и поглощений. При этом в агентстве не детализируют соотношение причин, по которым банки могут уйти с рынка.

«Конечно, наиболее существенны риски организаций, отнесенных к рейтинговым категориям не выше ruB (низкий уровень кредитоспособности, при котором организация может выполнять текущие обязательства, но запас прочности ограничен. — «Известия»), — прокомментировал управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. — Этот кластер включает около 49% от общего числа оцененных кредитных организаций, то есть статистически является наиболее населенным».

По его мнению, в части потерь по кредитному риску наиболее вероятен рост дефолтности по выданным в 2021 году потребкредитам по мере их вызревания. Также банки могут столкнуться с риском обесценения облигаций.

Последнее обусловлено циклом повышения ключевой ставки и общей ситуацией на публичном рынке корпоративного долга: на 2022 год запланированы погашения и оферты по множеству значимых по объему выпусков, пояснил эксперт.

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Пункты назначения: в течение года с рынка могут уйти 29 банков