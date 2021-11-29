Эксперты назвали самые развитые регионы России

Москва, ЯНАО и Тюменская область заняли первые строчки рейтинга регионов-лидеров социально-экономического развития в России.

В топ-10 сильнейших субъектов также вошли ХМАО (четвертое место), Санкт-Петербург (пятое место), Ленинградская области (шестое), Челябинская область (седьмое), Якутия (восьмое), Курская область (девятое), Приморский край (десятое). Об этом сказано в исследовании ФоРГО, подготовленном на основе данных Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства РФ за первую половину 2021 года.

Стоит отметить, что лидерами списка по итогам 2020 года были Москва, Тюменская, Ленинградская области, ЯНАО, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и ХМАО. Таким образом, за полгода выпали из десятки: Московская, Магаданская, Иркутская и Калужская области.

В рейтинг за первое полугодие 2021-го всего вошло 33 субъекта, которые поделили между собой 30 мест. Во второй десятке оказались Калининградская, Сахалинская, Иркутская области, Татарстан, Калужская, Белгородская, Московская и Тульская области, Карелия, Пермский край и Оренбургская область, Самарская область.

Замыкают таблицу сильнейших Владимирская и Мурманская области, Коми, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Башкирия, Красноярский край, Чукотка, Свердловская, Воронежская, Новосибирская области.

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