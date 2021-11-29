«Омикрон» мог возникнуть из-за лечения больных COVID-19 плазмой переболевших

Штамм коронавируса «Омикрон» мог возникнуть из-за того, что в ЮАР массово лечили людей плазмой переболевших COVID-19, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Если в ЮАР и Ботсване основной метод — это лечение плазмой, и если людей там не особо вакцинировали, то к вливаемым антителам образуется устойчивость от нового варианта вируса, — сказал он «Известиям». — Мы видим в научной литературе много статей, которые свидетельствуют о том, что лечение плазмой там проводилось массово».

По словам вирусолога, в этом случае главное — протокол лечения: сколько длится терапия и насколько она интенсивна, долечивают ли пациентов.

«История похожа на лечение антибиотиками, — объяснил Павел Волчков. — Важно, чтобы бактерия, на которую воздействуют антибиотиками, у пациента была убита. Поэтому всегда рекомендуют допивать курс антибиотиков. Потому что если после обработки антибиотиками у пациента бактерия все-таки смогла выжить, то она мутирует. И потом заражает другого человека».

По словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марии Ван Керкхове, «Омикрон» мог возникнуть от зараженного человека со слабым иммунитетом после перенесенного COVID-19 и неполного выздоровления.

«То, что в геноме вируса так много мутаций, почти наверняка означает: новый вариант возник в ходе заражения пациентов с супрессированной иммунной системой, возможно, этот человек был ВИЧ-инфицированным, но это необязательно», — согласен Константин Северинов.

Такая эволюция вируса происходит в организме одного человека, но отобранные варианты могут передаваться окружающим, добавил Константин Северинов.

Впрочем, пока точные причины возникновения нового штамма ученым неизвестны.

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