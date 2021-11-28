Российские лыжники заняли весь пьедестал на первом этапе Кубка мира

Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке преследования на этапе Кубка мира в финской Руке. Победу на дистанции 15 км одержал Александр Большунов. По словам российского спортсмена, гонка была непростой.

«Да, сегодня непростая гонка, потому что с самого утра было непонятно, состоится или нет, но я для себя поставил задачу и понимал, что гонка должна состояться, и как бы всё делал как обычно. Я рад, что она состоялась. Единственное — все-таки на старте немного были проблемы, когда табло перестало работать», — рассказал лыжник, олимпийский чемпион Александр Большунов.

2-е место занял Сергей Устюгов, третье — Артем Мальцев. Норвежские спортсмены отказались от гонки из-за сильных морозов, передает телеканал «Известия». В лыжной ассоциации королевства выразили опасения за здоровье атлетов.

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