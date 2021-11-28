Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В России за сутки выявили 33 548 новых случаев COVID-19
Мир
Посол РФ заявил о риске военной эскалации с западными странами
Мир
В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,5
Общество
В «Векторе» выразили опасения из-за появления штамма COVID-19 «Омикрон»
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии штамма «Омикрон» в России
Мир
Ученые предрекли вспышку COVID-19 в Китае при отказе от ограничений
Мир
Глава МИД Украины пообещал не решать проблему Донбасса военным путем
Общество
Названа дата и место прощания с Градским
Мир
В Нидерландах подозревают наличие штамма «Омикрон» у десятков туристов
Мир
МИД Венгрии уличил Запад в лицемерии из-за непризнания «Спутника V»

Сергей Цивилев про выплаты родственникам погибших и пострадавших на шахте

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021