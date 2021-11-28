В США приготовились к новым вспышкам коронавируса из-за штамма «Омикрон»

США готовятся к новым вспышкам COVID-19 из-за штамма «Омикрон». Белый дом разрабатывает план действий, министерство здравоохранения и социальных служб провело серию встреч. Обсуждается срок закрытия въезда из южной части Африки. Решено повысить темпы ревакцинации населения, передает телеканал «Известия». Отмечается, что случаи заражения «Омикроном» в США еще не обнаружены.

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