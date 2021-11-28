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Израильские ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две секунды

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Миллиметровые волны могут уничтожить на поверхностях более 99% частиц патогенов, включая SARS-CoV-2, всего за две секунды. Результаты исследования израильских ученых опубликованы в журнале Environmental Chemistry Letters, пишет Jerusalem Post.

Отмечается, что данный тип волн в настоящий момент широко применяется в медицине, в частности, для борьбы с раком.

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Команда экспертов из Ариэльского университета в Израиле изучила воздействие радиоволн до десяти миллиметров на коронавирусную инфекцию и выяснили, что радиация позволяет уничтожить патогены за две секунды.

Для сравнения — излучение мобильного телефона имеет длину волны около 30 см, а излучение микроволны — примерно 12 см, объяснил соавтор исследования, профессор Моше Эйнат.

Ученые обратили внимание, что такие волны способны повышать температуру, что позволяет убивать вирусные частицы. При этом этот метод нельзя применять для борьбы с инфекцией в теле человека, но на поверхностях он действует гораздо быстрее: всего за две секунды уничтожается 99,8% вирусных частиц.

«Другие методы, используемые в настоящее время для этой цели, такие как УФ-излучение, занимают минуты, а иногда и целый час. И кроме того, они могут быть токсичными для человека, что делает процесс дезинфекции очень непрактичным», — пояснил руководитель исследования доктор Габи Гарлитц.

Ученые опробовали новую технологию не только на коронавирусе, но и на полиовирусе.

В апреле сообщалось, что ученые Техасского университета A&M обнаружили способ убить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду с помощью высокой температуры, что позволяет найти новые средства предотвратить передачу патогена на большое расстояние.

При этом в Сколтехе скептично отнеслись к открытию американских исследователей.

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