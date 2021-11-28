Handelsblatt сообщила о возможности запуска СП-2 без сертификации

«Северный поток – 2» теоретически может быть запущен и без сертификации, сообщает газета Handelsblatt.

Разрешительные документы выдает федеральное сетевое агентство ФРГ. Немецкое издание сообщает, что подобные прецеденты уже были. В частности, так ввели в эксплуатацию газопроводы NEL и EGL 401, цитирует издание телеканал «Известия».

При запуске без сертификации компании грозит единовременный штраф до €1 млн. Инвестиции же в строительство газопровода составили минимум €10 млрд.

При высоких ценах на газ выгодно быстро запустить проект, считают журналисты издания. Тогда «Газпром» сэкономит на транзитных взносах Украине, сообщается в газете.

Ранее сообщалось о временной приостановке сертификации СП-2.

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